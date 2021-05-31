В Челябинской области школа отказала детям в приеме в 1 класс

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31 мая 2021, 15:02 Анна Семенова

Первоклашек должны принимать до конца июня. Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

В дело пришлось включиться прокуратуре

По закону в 2021 году прием первоклашек в школы Челябинской области должен осуществляться в два этапа. Первый этап – для тех детей, кто имеет внеочередное, первоочередное или преимущественное право при приеме в общеобразовательную организацию, а также для тех, кто поступает по прописке. Он длится с 1 апреля до 30 июня. Второй этап – заполнение оставшихся мест. Он предназначен для тех, кто хочет попасть в школу не по прописке. Его сроки с 6 июля и до заполнения всех вакантных мест, но не позднее 5 сентября.

Однако школа №1 в Варненском районе правила эти нарушила. Родители первоклассников не смогли подать документы уже 9 апреля. В приеме заявлений им отказали, объяснив это отсутствием свободных мест.

Мамы и папы обратились в прокуратуру. После чего в общеобразовательное учреждение пришли с проверкой. Указанные родителями факты подтвердились. Директору школы внесли представление о недопустимости нарушения законодательства.

После чего прием заявлений на прием в первый класс быстро возобновили. Документы будут оформлять до 30 июня, как и полагается.

Кстати, челябинцы могут задавать свои вопросы по приему в первый класс специалистам Комитета по делам образования – ул.Володарского, 14. Либо по телефону: 8 (351) 263-26-87.

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