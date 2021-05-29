В вузах Челябинска стало больше бюджетных мест для педагогов, медиков, инженеров
29 мая 2021, 14:36 Анна Семенова
Например, бесплатно выучиться на врача смогут 545 человек
В 2021 году количество бюджетных мест в челябинских вузах увеличено. Бесплатно получить высшее образование смогут 10 482 студента. Шансов поступить на бюджет больше у будущих учителей, врачей, инженеров и программистов.
Например, в ЮУрГУ количество бюджетных мест на инженерные и IT-специальности выросло до ста. Мединститут готов выпустить за счет государства 167 педиатров и 337 специалистов лечебного дела.
Кстати, первый ЕГЭ ждет челябинских школьников уже в понедельник, 31 мая. Экзаменоваться будут те, кто выбрал географию, литературу и химию – таких в области 3500 человек.
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