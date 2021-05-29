В вузах Челябинска стало больше бюджетных мест для педагогов, медиков, инженеров

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29 мая 2021, 14:36 Анна Семенова

Фото Дмитрия Куткина, Вечерний Челябинск

Например, бесплатно выучиться на врача смогут 545 человек

В 2021 году количество бюджетных мест в челябинских вузах увеличено. Бесплатно получить высшее образование смогут 10 482 студента. Шансов поступить на бюджет больше у будущих учителей, врачей, инженеров и программистов.

Например, в ЮУрГУ количество бюджетных мест на инженерные и IT-специальности выросло до ста. Мединститут готов выпустить за счет государства 167 педиатров и 337 специалистов лечебного дела.

Кстати, первый ЕГЭ ждет челябинских школьников уже в понедельник, 31 мая. Экзаменоваться будут те, кто выбрал географию, литературу и химию – таких в области 3500 человек.

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