Городской методический центр подготовил активности для московских школьников на лето

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28 мая 2021, 18:43

Фото: vsluh.ru

Целый ряд активностей для московских школьников в период летних каникул подготовил Городской методический центр. Так, в рамках проекта «Учебный день в музее» школьники вместе с родителями смогут познакомиться с экспозициями музеев и выполнить задания в рабочих листах.

В этом году впервые стартует онлайн-проект «Щелчок», в рамках которого при помощи обучающих видеороликов ребята освоят различные приемы мобильной фотографии под руководством профессионального фотографа-блогера Дарьи Урясьевой.

«Подготовлена очень интересная подборка материалов, с которыми вы можете познакомиться. Но самое главное, Дарья Урясьева будет проводить онлайн-встречи в формате консультаций и систематические встречи в локациях города. Мы выбрали Царицыно, Кусково и Коломенское», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы директор Городского методического центра Андрей Зинин.

Фотограф расскажет не только, как делать селфи, но и как правильно снимать животных, фотографировать при помощи коробки из-под обуви (камера-обскура), научит основам позирования и другим приемом мобильной фотографии.

В рамках конкурса видеоблогов «ЗОЖигай» школьникам предложат снять видеоролики об отдыхе во время летних каникул по нескольким направлениям: активный отдых, двигательная деятельность, здоровое питание, организация рабочего места, профилактика вредных привычек, первая помощь.

Каждый вторник и четверг в 12:00 в течение всего летнего периода по традиции будет проходить проект «Предметный разговор», в рамках которого школьники смогут в онлайн-формате пообщаться со специалистами по различным направлениям: нейросети, языковая личность, аналитическая геометрия и др. По средам в 12:00 будут проходить практикумы в лабораториях Цифровой школы по адресу: ул. Малая Семеновская, д. 15. Ребятам расскажут о самых современных цифровых технологиях.

«Мы не забываем про наших самых маленьких, поэтому в рамках большого проекта “Игры и занятия для дошкольников” мы проводим фестиваль “Здравствуй, лето!”. Это игры, чтение, театры… Все это будет отрегулировано и срежиссировано при помощи “Календаря” (см. на сайте ГМЦ, – прим. ред.)», – рассказал Андрей Зинин.

Также продолжатся активности в рамках «Клуба Soft Skills 2035», которые проведут HR-специалисты от компаний SuperJob, HeadHunter и других рекрутинговых фирм. Специалисты расскажут, что такое личный бренд, лидерский сторителлинг и о многом другом. Подробную информацию можно найти на сайте Городского методического центра mosmetod.ru.

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