В Челябинске появится межуниверситетский кампус

Аргументы Недели → Образование 13+

25 мая 2021, 10:02 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Сейчас проект обсуждается с федеральными ведомствами и инвесторами.

Сегодня, в рамках ежегодного послания к депутатам Законодательного собрания Челябинской области губернатор Алексей Текслер отметил важность и необходимость медвузовского взаимодействия. Так, созданный в начале года научно-образовательный консорциум, в который вошли ЮУрГУ, ЧелГУ и МГТУ им. Г. И. Носова, позволяет вузам решать масштабные задачи, в том числе, в интересах реального сектора экономики. Деятельность консорциума связана с актуальными направлениями: новыми материалами, чистой энергетикой, экологией, биотехнологиями, цифровыми технологиями, искусственным интеллектом и робототехникой.

Тренд на синергию межвузовского сотрудничества продолжит современный межуниверситетский кампус, который Алексей Текслер предложил построить в Челябинске. По словам главы региона, это будет открытый студенческий городок нового формата, в котором разместятся современные лаборатории. Он будет оснащен современной образовательной и спортивной инфраструктурой. Кампус станет местом притяжения для талантливой молодежи, а также значимым элементом архитектурного облика областного центра. Сейчас вопрос появления нового объекта в Челябинске прорабатывается с федеральным министерством, а также инвесторами.

«Создание условий для эффективной самореализации каждого жителя области, особенно молодежи — одна из наших важнейших задач», — подчеркнул глава региона.

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