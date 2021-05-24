Выпускные экзамены в этом году сдадут 95 тысяч московских девятиклассников

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24 мая 2021, 16:07

Фото: cоцсети

Московские девятиклассники приступили к сдаче выпускных экзаменов, которые будут проходить в период с 24 мая по 2 июля.

В этом году итоговая аттестация в девятых классах проводится только по двум обязательным предметам: русскому языку и математике. На участие в экзаменах зарегистрировано почти 95 тысяч девятиклассников», – рассказала руководитель Регионального центра обработки информации города Москвы Оксана Карклина.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья по желанию могут пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) по одному из предметов на выбор. При этом для них экзамен может проводиться как в форме основного государственного экзамена (ОГЭ), так и в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).

В этом году сдача обоих экзаменов в Москве разделена на два дня: на 24 и 25 мая назначена аттестация по русскому языку, а на 27 и 28 мая – по математике. Также определены резервные дни для прохождения аттестации: 8,16, 30 июня и 2 июля. Результаты экзаменов, сданных в основные дни, разместят на портале mos.ru в начале июня в личных кабинетах участников.

В связи с эпидемиологической обстановкой в столице во всех пунктах будет организовано несколько входов в здание и график прохода учащихся. Также каждому будут измерять температуру при входе, а для соблюдения социальной дистанции сдавать экзамены ребята будут группами по восемь человек. Подробная информация о порядке проведения экзаменов размещена на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы в разделе «ГИА-9 ОГЭ-ГВЭ / расписание экзаменов».

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