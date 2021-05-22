В научно-практических конференциях приняли участие 7 тысяч московских школьников

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22 мая 2021, 10:35

Фото: cоцсети

Для учеников предпрофессиональных классов московских школ проходят открытые городские научно-практические конференции: «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «Наука для жизни» и «Курчатовский проект – от знаний к практике, от к практики к результату». Они позволяют ребятам представить свои проекты на суд ученых и экспертов.

В этом учебном году в них приняли участие 7 тысяч ребят из инженерных, медицинских и научно-технологических классов московских школ, а также участники «Курчатовского проекта».

«В настоящее время было представлено более 7 тысяч работ в рамках научно-практических конференций. Очень важно, что это не пустые работы, это очень серьезные исследования. Они реально практико-ориентированны. И я абсолютно убежден, что при определенной доработке огромное количество из них ждет будущее. Очень многие исследования будут реализованы ребятами в студенческие годы или во взрослой жизни», – рассказал директор Городского методического центра Андрей Зинин.

По словам представителей ведомства, научно-практические конференции предпрофессиональных классов – это одна из форм независимой диагностики результатов учеников. В связи с годовщиной полета Юрия Гагарина в космическое пространство в этом году особой популярностью пользовались исследования в области освоения космоса. В частности, ребята представили модели космических кораблей и систему жизнеобеспечения экипажа космической станции. Популярными направлениями также стали информационные технологии, программирование, 3D-моделирование и интеллектуальные робототехнические системы.

«Самое главное для научного исследователя сделать так, чтобы эта работа пользу для того, на кого она рассчитана. Если мы посмотрим темы, представленных работ – в основном они научно-прикладные. И каждая из них – польза для науки и повседневной жизни человека», – отметила заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Марина Смирницкая.

Открытые городские научно-практические конференции «Инженеры будущего», «Старт в медицину», «»Наука для жизни» и «Курчатовский проект – от знаний к практике, от к практики к результату». Впервые в этом году ребята смогли принять участие в двух конкурсах: конкурсе проектов и исследований и конкурсе предпрофессиональных умений. Конкурсе проектов и исследований позволил представить свои разработки высококвалифицированным специалистам вузов. Многие участники посвятили свои работы освоению космоса, в том числе Всего в конкурсе приняли участие более 2 тысяч учеников 7-11 классов. Одна из задач конкурсов – дать представление школьникам о том, как проходит общение ученых и выглядит мир науки.

Победители и приезры конференций получат дополнительные баллы при поступлении в профильны вузы, которые выступают партнерами столичных городских проектов.

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