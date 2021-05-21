Студенты из Челябинской области присоединились к марафону «Новое знание»

Аргументы Недели → Образование

21 мая 2021, 16:50 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено ЮУрГУ

В ЮУрГУ наблюдали за выступлениями Илона Маска и Сергея Лаврова.

Напомним, что общество «Знание» проводит в эти дни первый просветительский марафон «Новое знание», в рамках которого выступают сотни известных спикеров. За прямой трансляцией следили и в Южно-Уральском государственном университете.

Для студентов были организованы прямые эфиры с основателем Space X Илоном Маском и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последняя лекция была особенно интересна и полезна для тех, кто учится в институте лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ.

Добавим, что марафон «Новое знание» продлится до 22 мая, для того, чтобы услышать выступления, достаточно просто зайти на сайт marathon.znanierussia.ru.

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