Студенты из Челябинской области присоединились к марафону «Новое знание»
21 мая 2021, 16:50 Татьяна Михайлова
В ЮУрГУ наблюдали за выступлениями Илона Маска и Сергея Лаврова.
Напомним, что общество «Знание» проводит в эти дни первый просветительский марафон «Новое знание», в рамках которого выступают сотни известных спикеров. За прямой трансляцией следили и в Южно-Уральском государственном университете.
Для студентов были организованы прямые эфиры с основателем Space X Илоном Маском и главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Последняя лекция была особенно интересна и полезна для тех, кто учится в институте лингвистики и международных коммуникаций ЮУрГУ.
Добавим, что марафон «Новое знание» продлится до 22 мая, для того, чтобы услышать выступления, достаточно просто зайти на сайт marathon.znanierussia.ru.
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