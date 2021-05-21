Челябинские школьники мечтают стать блогерами и киберспортсменами

И считают, что в учебных заведениях необходимых для этого знаний им не дают
Опрос провели специалисты онлайн-школы «Фоксворд». Детей спросили о том, определились ли они со своей будущей специальностью. 69% жителей Урала ответили на этот вопрос утвердительно. Школьники мечтают о карьере блогеров, программистов, киберспортсменов, гейм-дизайнеров. И все из опрошенных посетовали на то, что необходимых знаний для этих профессий в школе не дают. Приходится учиться с помощью интернета.
Вот какие темы пожелали проходить на уроках челябинские дети:
- Как распоряжаться деньгами
- Как постоять за себя
- Как выбрать профессию
- Как лучше понять себя и свои эмоции
- Как учиться самостоятельно
Опросили и родителей. 45% мам и пап считают, что их дети сейчас очень заинтересованы в программировании. Старшее поколение также считает, что в школах не хватает обсуждения вопросов финансовой грамотности, инвестирования, ведения бизнеса. Кстати, очень многие ратуют за увеличение количества уроков географии.
Кстати, 58% опрошенных детей заявили, что будут учиться во время летних каникул. Добровольно! Больше половины будут подтягивать знания по предметам и готовиться к ЕГЭ и ОГЭ, остальные будут посещать дополнительные занятия и кружки.
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