В Челябинском лицее хотят установить памятник Математике

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19 мая 2021, 07:43 Анна Семенова

Памятника математике пока нет нигде в мире. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Эта инсталляция станет единственной в мире

Директор физико-математического лицея №31 Александр Попов давно известен своей большой любовью к науке и поэзии. А также нестандартным подходом к обучению. Он написал книгу «Цифростишия», где стихи состоят из цифр. Он впрягался в телегу и возил старшеклассников, чтобы те избавились от стресса перед экзаменами. Он установил в школьном дворе памятник Дон Кихоту, первый конный памятник в Челябинске. А теперь осуществляет новую мечту – увековечить Математику в скульптуре.

Воплощать задумку в жизнь уже начал скульптор Иван Тряпицын, Дон Кихот – тоже его рук дело.

Памятник математике будет выполнен из бронзы и гранита. Изображать он будет ученого Перельмана, призванного защитить честь Математики.

На неофициальном сайте лицея можно найти реквизиты счета и помочь в осуществлении замысла.

Какие еще «математические» памятники есть в мире

В Конконге установлен памятник цифре 8. Китайцы почитают это число, считают его счастливым, означающим процветание и бесконечность.

В Сиэтле, перед зданием Музея искусств стоит памятник числу Пи.

В Сиракузах и на греческом острове Самос установлен памятник Пифагору.

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