В вузах Челябинской области создано свыше 10 тысяч бюджетных мест

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19 мая 2021, 07:25 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

В 2021 году школы Южного Урала окончат 15 тысяч одиннадцатиклассников.

Как сообщается на сайте правительства региона, последние несколько лет отмечается спрос на инженерные, медицинские, педагогические и айти- специальности. В этом году по поручению президента РФ Владимира Путина количество бюджетных мест в южноуральских вузах увеличено. Например, на 31% возросло количество бюджетных мест на инженерные специальности, на 20% — медицинские специальности, на 15% — педагогические. Выпускники этих направлений наиболее востребованы на рынке труда.

Добавим, что в 2021 году в России изменились правила приема абитуриентов в вузы. Теперь университеты ведут набор не на конкретные специальности, а на факультет. Распределение по образовательным программам будет происходить после первого или второго курса обучения. Как считает министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов, это нововведение даст студентам возможность для маневра. «На одни специальности внутри группы конкурс выше, на другие — ниже. Но базовые ЕГЭ для поступления на все эти направления одинаковые. Таким образом, вуз обеспечит контрольные цифры приема и сам перераспределит их внутри направлений подготовки», — отметил глава ведомства.

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