Молодежь Челябинской области приглашают на форум «УТРО»

Аргументы Недели → Образование

18 мая 2021, 17:50 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

Прием заявок ведется до 21 мая, в мероприятии могут участвовать южноуральцы от 18 до 35 лет.

Онлайн часть форума начнется уже 1 июня. Участникам предстоит создать и обсудить вместе с экспертами кейсы по выбранному направлению. Предложенные идеи будут воплощены в Салехарде 3-9 июля.

Каждое из направлений кейс-форума подготовлено регионами. Челябинская область организует трек «Урал образовательный», на него приглашаются молодые педагоги и студенты профильных вузов. Ямало-Ненецкий автономный округ является создателем направлений «Урал экологичный» и «Урал туристический», Ханты-Мансийский автономный округ — «Урал урбанистический», Свердловская область — «Урал цифровой», Тюменская область — «Урал творческий», Курганская область — «Урал исследовательский». В рамках форума молодые люди смогут получить не только новые знания, но и опыт создания готового продукта.

Добавим, что для участия нужно подать заявку на две платформы: сайт кейс-форума и АИС «Гранты. Молодежь России» (АИС «Молодежь России») до 21 мая. Далее, до 24 мая, нужно выбрать одно из 7 тематических направлений и выполнить творческое задание.

Подробная информация опубликована на сайте мероприятия: http://forumutro.ru/?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости