В Москве завершилась олимпиада «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка»

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18 мая 2021, 11:15

Фото: cоцсети

В олимпиаде «Новый учитель новой информатики. Перезагрузка» приняли участие 872 учителя из 350 школ. С каждым годом интерес к соревнованиям растет: для сравнения, в 2018 году, когда олимпиада проходила впервые, в ней участвовал 361 педагог, в 2019 – 531, в 2020 – 642.

В задачи олимпиады входит создание сообщества учителей информатики для формирования инновационных образовательных практик, разработка новых подходов к преподаванию современной информатики, выявление и поддержка учителей, обладающих современными предметными компетенциями.

Традиционно олимпиада содержала в себе шесть направлений: Программирование, Data Science, Информационная безопасность, Моделирование и прототипирование, Робототехника и микроконтроллеры, Технологии связи. На первом заочном этапе участникам предстояло выбрать из 17 вопросов те, в которых они считают себя экспертами, и пройти тестирование. Второй этап предполагал решение практических кейсов – в него пробились 196 учителей из 146 школ. Среди тем кейсов были такие как веб-разработка, анализ данных, задания по CTR, распознавание изображений, настройка операционной системы. В финал прошли 30 учителей из 30 школ. Они должны были совместно со своими учениками разработать IT-проект в «Московской электронной школе» (МЭШ).

«При этом ученики автоматически становились участниками другого проекта – “Акселератор проектов МЭШ”. Победа куратора в олимпиаде “Новый учитель новой информатики” или учеников в проекте “Акселератор проектов МЭШ” не влияли на результаты друг друга. Оценивание происходило независимо друг от друга», – рассказал на селекторном заседании Департамента образования и науки города Москвы заместитель директора Московского центра технологической модернизации образования Игнат Игнатов.

Победителями были признаны десять педагогов, еще 20 – лауреатами. Все они

получат возможность принять участие в конкурсе «Учителя года Москвы».

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