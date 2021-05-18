11 южноуральских школьников победили во Всероссийской олимпиаде

Еще 45 наших ребят стали призерами
Всего на Всероссийскую олимпиаду школьников отправилось представлять Челябинскую область 120 ребят. Результат они показали замечательный. 45 человек стали призерами, а 11 – взяли высшую награду.
Как сообщает «Южноуральская панорама», наилучшие результаты наши дети показали в информатике, физкультуре и технологии.
Четверо южноуральских учеников стали первыми в информатике, еще семеро заняли призовые места. В состязаниях по физической культуре у нас один победитель и восемь призеров, в знаниях по технологии – один победитель и шесть призеров.
Один из челябинских школьников, Вячеслав Иванчин, который представлял гимназию №80, стал призером сразу в двух предметах: история и право. Стоит сказать, что в правоведении Челябинская область брала награды в последний раз аж в 2017 году.
Победители и призеры Всероссийской олимпиады могут без экзаменов поступить в любой вуз страны по профилю.
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