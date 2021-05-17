В Челябинской области выбрали «Мастера года»

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17 мая 2021, 14:01 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Источник: министерство образования и науки Челябинской области

За звание боролись 30 педагогов.

Участники прошли два испытания. В рамках первого они представили жюри видеозапись, в которой рассказали поделились личной практикой подготовки учащихся и полученными образовательными результатами. Затем они провели открытые учебные занятия.

По итогам всех этапов «Мастером года» стала Елена Шиклеина — преподаватель Миасского геологоразведочного колледжа. Второе место досталось Марии Логиновой из Южно-Уральского государственного технического колледжа, третье место присуждено Марии Кейм из Златоустовского педагогического колледжа.

Елене Шиклеиной, как победителю регионального этапа, предстоит защитить честь Челябинской области в финале всероссийского конкурса «Мастер года». Состязание состоится осенью 2021 года в Москве.

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