В школах региона создано почти 50 тысяч мест для первоклассников

Аргументы Недели → Образование

13 мая 2021, 08:40 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Образовательные организации ведут прием заявлений.

В ходе пресс-конференции, которая прошла в пресс-центре «Гранада Пресс», Есения Кулагина, начальник отдела анализа и мониторинга регионального министерства образования и науки отметила, что по плану в южноуральские школы в 2021 году поступит более 47 тысяч детей. В образовательных учреждениях уже организовано достаточное количество мест, при необходимости некоторые школы смогут открыть дополнительный прием.

Если говорить о ситуации в областном центре, то в школах Челябинска ждут свыше 15 тысяч первоклашек, отметила Галина Грузинова, главный специалист отдела обеспечения общего образования городского комитета по делам образования.

Добавим, что прием на 2021-2022 учебный год проводится в 2 этапа. До 30 июня принимаются заявления от льготников; проживающих на территории, закрепленной за школой; имеющих преимущественное право. С 6 июля можно подать в школы других районов. Заявления принимаются в бумажном виде в образовательных организациях и через портал госуслуг.

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