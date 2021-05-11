Челябинских школьников зовут на «Большую перемену»

Аргументы Недели → Образование 13+

11 мая 2021, 17:45 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Олега Каргаполова, "Вечерний Челябинск"

Победителей конкурса ждут денежные призы от 200 тысяч до 1 миллиона рублей.

Сайт правительства Челябинской области сообщает, что для участия во Всероссийском конкурсе «Большая перемена» приглашаются ученики 5-10 классов и студенты колледжей. В рамках испытаний будут оцениваться не знания, а навыки, такие как работа в команде, поиск нестандартных решений, выстраивание коммуникации.

«Конкурс «Большая перемена» – отличный шанс для молодых людей применить на практике академические знания. Дерзайте, пытайтесь прыгнуть выше головы, творите, пробуйте себя, не останавливайтесь, а мы вас поддержим!», — прокомментировал министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов.

Чтобы стать участником конкурса, необходимо оставить заявку на сайте bolshayaperemena.online. Регистрация доступна до 20 мая для школьников и до 15 июня для студентов. Полуфиналы пройдут в очном формате в регионах России, а победителей определят на финале, который пройдет в Международном детском центре «Артек». 300 десятиклассников и 150 студентов-третьекурсников колледжей и техникумов получат высшую награду — по 1 миллиону рублей. Также предусмотрены премии в 200 тысяч рублей для 8-9 классов, студентов 1-2 курсов, в 150 тысяч рублей педагогов, вознаграждения для образовательных организаций. Ученикам 5-7 классов подарят путешествие «Москва — Владивосток» и путевки в «Артек».

Добавим, что конкурс «Большая перемена» проходит по инициативе АНО «Россия — страна возможностей».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости