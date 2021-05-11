Губернатор Алексей Текслер поручил усилить меры безопасности в школах

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11 мая 2021, 14:13 Татьяна Михайлова

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

Решение принято в связи с трагедией, произошедшей утром в Казани.

Глава региона провел совещание с представителями муниципалитетов Челябинской области, на котором дал поручение министерству образования и науки, а также руководителям школ усилить меры безопасности в образовательных учреждениях, в частности, пропускной режим. Ранее, на оперативном штабе , руководство Челябинской области также договорилось с правоохранительными органами о совместной работе в этом направлении: ряд мероприятий будет проведен Росгвардией, МВД и ФСБ.

Отдельное внимание Алексей Текслер уделил профилактической работе. «Ничего нигде нельзя утаивать, никакую информацию. Учителя, директора, школьники должны общаться друг с другом. Как только появляются какие-то подозрительные моменты, необходимо сообщать об этом в правоохранительные органы», — особо подчеркнул губернатор.

Также пресс-служба правительства региона сообщает, что в крупных школах Челябинской области есть заместители директоров по безопасности. В их обязанности входит своевременное информирование правоохранительных органов об опасных ситуациях.

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