Многодетная мама из Магнитогорска написала программу для «Яндекса»

Аргументы Недели → Образование 13+

10 мая 2021, 09:00 Анна Семенова

Наталья работает с "Яндексом", но покидать родной Магнитогорск не собирается. Фото: страница Натальи в Фейсбук.

Теперь ее акселератор используют в разных городах России

Наталья Колкатаева – педагог со стажем, раньше преподавала в вузе. Сейчас она занимается общественной деятельностью и воспитывает детей. А все, у кого в семье растут школьники, автоматически становятся учителями.

Как рассказывает «Южноуральская панорама», Наталья пользовалась различными образовательными платформами для обучения своих детей. И однажды познакомилась с «Яндекс.Учебником». Учителя могут пользоваться этим сервисом бесплатно, чтобы сэкономить время. Электронные таблички с заданиями по русскому и математике подразумевают ответ ученика с помощью любого устройства. Педагог же в режиме реального времени может проследить за успеваемостью каждого и увидеть, какие темы стоит повторить.

Однако, по словам Натальи, опрос знакомых учителей показал, что о таком сервисе никто не знает. Идея родилась быстро: написать в поддержку «Яндекса» и предложить свои услуги по продвижению продукта. Ответ тоже пришел быстро: предлагаем вам стать региональным представителем «Яндекс» в Магнитогорске.

Наша землячка первая из представителей разработала акселератор (образовательная программа, которая позволяет вывести продукт на новый уровень – прим. Ред.). Испытания в Магнитогорске прошли успешно. Более того, программа стала настолько востребованной, что ее стали использовать по всей стране.

Электронный сервис помог коллегам Натальи в тяжелые времена перехода на дистант. Для многих он стал настоящим спасением.

Сейчас «Яндекс» задействовал Наталью в новом проекте – по дополнительному образованию.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости