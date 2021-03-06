В финал конкурса «Учитель будущего. Студенты» вышли 8 южноуральцев

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6 марта 2021, 08:20 Анна Семенова

Челябинская область богата талантливыми студентами. Фото: организаторы конкурса

Наши талантливые ребята вышли в финал президентской платформы

Вчера, 5 марта, в Екатеринбурге объявили победителей полуфинала престижного конкурса. 25 сильнейших участников отправятся на финал. Среди них – восемь представителей Челябинской области и два студента – из Курганской области.

Три дня будущие педагоги посещали лекции, обменивались опытом и полезными контактами, разрабатывали собственные концепции и ходили на экскурсии. По итогам полуфинала для каждого студента сформирован личный рейтинг.

Теперь, помимо путевки в финал, каждый из восьми наших земляков сможет пройти стажировку в одном из лучших детских центров: «Артек», «Орленок», «Океан», «Смена», «Сириус».

Что это за конкурс?

«Учитель будущего. Студенты» призван развивать и поддерживать перспективных ребят, планирующих связать свою жизнь с педагогикой. Принять участие в конкурсе могут студенты не младше 3 курса, форма обучения не имеет значения. Это бесплатно.