В столице стартует олимпиада «Современный московский учитель»

Аргументы Недели → Образование 13+

26 февраля 2021, 17:04

Фото: cоцсети

В марте-апреле пройдет олимпиада «Современный московский учитель». Она направлена на содействие профессиональному развитию столичных учителей, совершенствование компетенций, необходимых для достижения высоких результатов, и повышение престижа профессии учителя.

«Мы знаем, что образование сегодня неразрывно связано с информационно-коммуникационными технологиями. Требования к цифровым компетенциям педагогов постоянно меняются. И следует помнить, что информационные технологии в деятельности учителя – это всего лишь инструмент», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки заместитель директора Темоцентра Игнат Игнатов.

Принять участие в олимпиаде могут учителя, работающие по основному месту работы в столичных образовательных организациях. При этом учителя информатики к состязанию не допускаются.

Олимпиада будет проходить в три этапа. На первом участников ждет тестирование по темам: городская образовательная платформа («Московская электронная школа»), технологии дистанционного обучения, информационная безопасность в интернете, использование операционных систем и офисного программного обеспечения. На следующем этапе будет необходимо решить практический кейс «Организация работы учебной группы с использованием информационных сервисов».

Экспертное жюри отберет 20 финалистов, которые должны будут записать видеоролик «Практики использования ИТ в образовательном процессе». По итогам будет определено 10 победителей и 10 лауреатов, которые получат дипломы и специальные призы, а также смогут принять участие в профессиональном конкурсе «Учителя года Москвы».