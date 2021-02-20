Московских школьников приглашают на Зимний турнир по киберспорту

Аргументы Недели → Образование 13+

20 февраля 2021, 20:02

Фото: cоцсети

В столице открылась регистрация на Зимний кубок Московской киберспортивной школьной лиги и продлится до 21 февраля. Его проводит центр «Патриот.Спорт» при поддержке Ассоциации компьютерного спорта. Обучающиеся сразятся в 11 дисциплин в трех направлениях: игры для ПК, консолей и мобильных устройств. За счет последних количество дисциплин увеличилось вдвое по сравнению с Осенним кубком. Ребята будут состязаться в Dota 2, League of Legends, FIFA 21. Valorant, World of Tanks и других наиболее популярных в мире киберспортивных играх.

«Киберспорт – это не просто спорт. Мы используем увлечения, которые у ребенка и так существуют… Через киберспорт мы развиваем у детей навыки, которые необходимы им в повседневной жизни», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы Заместитель директора московского центра «Патриот.Спорт» Александр Добряков.

Так в цели и задачи лиги входит пропаганда соревновательного аспекта в компьютерных играх, вовлечение подростков и молодежи в активную современную деятельность, формирование у подростков лидерских качеств и навыков командной работы, пропаганда важности интеллектуального развития, изучения современных дисциплин и др.

Московская киберспортивная школьная лига была создана в январе 2020 года и проводит соревнования круглый год. В прошлом году прошло пять крупных мероприятий, а новый учебный год стартовал с Осеннего кубка, в котором приняли участие 7,5 тысячи человек. Общее количество участников лиги превысило 30 тысяч человек.