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Проект «Математическая вертикаль» запустят в старших классах московских школ

, 15:54

Проект «Математическая вертикаль» запустят в старших классах московских школ
Фото: соцсети

В 2021 году в Москве проект «Математическая вертикаль» будет запущен в старшей школе. Ранее он был направлен только на учеников 7-9 классов.

«Это современные программы, включая кружки и отдельный предмет “вероятность и статистика”. Ребята по окончании получают сертификат – в этом году у нас будет первый выпуск. Поверх проекта “Математическая вертикаль” можно выбирать любые профили. Но, чтобы этот проект успешно шел, учителя проходят специальное тестирование», – рассказал главный идеолог проекта, популяризатор науки, научный руководитель Центра качества образования при департаменте образования и науки Москвы Иван Ященко.

Через систему ресурсных центров проекту будет оказываться методическая поддержка. По словам Ивана Ященко, «Математическая вертикаль» – один из самых массовых проектов, которые сегодня реализуются в школе. В соответствии с федеральными рекомендациями, одобренными президентом России Владимиром Путиным, будут созданы современные методические материалы.

На данный момент в проекте «Математическая вертикаль» участвуют боле 450 столичных школ. Уже с 6-ого класса в образовательных организациях выявляют наиболее мотивированных детей и в дальнейшем обучают по углубленной программе. Как отметил Ященко, каждая школа имеет возможность внести свой вклад в качество математической подготовки учащихся.

АОл

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