Московские школьники представят социальные проекты на онлайн-фестивале

Аргументы Недели → Образование 13+

4 февраля 2021, 10:57 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

На базе Московского центра развития кадрового потенциала образования (МЦРКПО) в рамках «Молодёжного профильного клуба» 24 февраля пройдет онлайн-фестиваль социальных проектов школьников.

Ребятам предложат индивидуально или в команде представить свои инициативы в области культуры, экологии, здорового образа жизни и волонтерского движения.

Как отмечается на сайте московской мэрии, основная цель фестиваля – сформировать у школьников активную гражданскую позицию и привлечь внимание к решению актуальных социальных задач. По замыслу организаторов, ребята смогут проявить свои творческие способности, приобрести навыки работы в команде и отточить лидерские качества.

Участники фестиваля должны будут отразить в своей работе какую-нибудь социальную проблему, пояснить, почему она актуальна, и представить свое видение ее решения.

Проекты можно предоставить по одному из шести направлений: «Город для жизни» (безопасность движения, озеленение), «Без прошлого будущего нет» (культурное наследие, воспитание патриотизма), «Я за ЗОЖ» (здоровый образ жизни), «Молодежь о важном» (самореализация), «Доброта спасет мир» (волонтёрское движение), «Моя инициатива» (актуальная социальная проблема). По каждому из них можно будет получить обратную связь от представителей власти и общественных деятелей.

Победители будут определены по результатам открытого онлайн-голосования. Работы для участия в фестивале принимаются до 20 февраля на сайте МЦРКПО в разделе «Молодежный профильный клуб».