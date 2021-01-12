На региональном этапе Всероссийской олимпиады выступят более 30 тысяч московских школьников

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12 января 2021, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В Москве начался региональный этап Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ), который продлится до 25 февраля. В него смогли пробиться более 30 тысяч ребят, успешно выступивших на муниципальном этапе, а также победители и призеры регионального этапа прошлого года.

Региональный этап проводится для учеников 9–11-х классов. Победители и призеры попадут в финальный этап ВсОШ. В столице Всероссийскую олимпиаду школьников организует Департамент образования и науки, а проведение первых трех этапов – школьного, муниципального и регионального – координирует Центр педагогического мастерства.

Победители и призеры Всероссийской олимпиады получат льготы при поступлении в российские вузы по профильным предметам. Состязания проводятся по русскому, английскому, испанскому, итальянскому, китайскому, немецкому и французскому языкам, астрономии, биологии, географии, информатике, истории, литературе, математике, МХК, ОБЖ, обществознанию, праву, технологии, физике, физкультуре, химии, экологии и экономике.

Тренировочные задания, в том числе задания прошлых лет, публикуются на официальном сайте ВсОШ, портале Центра педагогического мастерства и в «Московской электронной школе».