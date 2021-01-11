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«Цифровизация» дала вторую жизнь литературе. Но в аудиоверсиях и кратком пересказе

, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]

«Цифровизация» дала вторую жизнь литературе. Но в аудиоверсиях и кратком пересказе

Российское движение школьников опросило учеников, какие литературные произведения они читают. В опросе приняло участие более 2 тысяч человек, среди которых порядка 22% предложили сократить объём русской классики. Вместо этого школьники хотели бы видеть в программе больше произведений зарубежных авторов. Около 10% учеников желают чаще читать приключенческие книги.

Антирейтинг произведений учебной программы возглавил роман Льва Толстого «Война и мир». Учеников раздражает тяжёлый слог, излишнее описание действительности. Далее идут «Тарас Бульба» Гоголя и «Муму» Тургенева. При этом почти половина школьников сообщила, что ежедневно читает книги. Самыми любимыми жанрами являются фантастика и детективы. Учёные считают, что «цифровизация» дала вторую жизнь литературе. Однако школьники хотят, чтобы основные изучаемые на уроках произведения имели аудио версию и краткий пересказ. Не все успевают знакомиться с полными версиями произведений.

Ученикам интересны истории, которые представлены в различных медиаформах. Это позволяет педагогам во время учебных занятий более эффективно и интересно подавать материал, вести диалог с учениками и представлять им автора.

ПВ

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