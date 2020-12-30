В конкурсе «Учителя года-2021» примут участие команды из 200 школ

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30 декабря 2020, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В этом году командный конкурс «Учителя года Москвы» будет посвящен первому полету человека в космическое пространство. Заявки на участие в нем подали педагоги из 200 столичных школ – победители и призеры значимых профессиональных соревнований.

«Конкурс “Учителя года Москвы” — уникальная возможность не только испытать себя, но и поучиться у своих соперников, настоящих профессионалов своего дела. Ведь каждый участник уже сумел доказать высокий уровень педагогического мастерства в различных проектах, на городских конкурсах, олимпиадах, а перед капитанами команд стоит непростая задача уверенно возглавить коллектив учителей-лидеров и привести их к победе», — говорит директор Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин.

Для начала командам предстоит подготовить презентационный видеоролик, а после этого написать педагогический диктант и сдать вступительный экзамен. В полуфинале пройдет блицтурнир, а в финале участники должны будут разработать социально значимый проект, направленный на развитие образовательной среды в школе.

Конкурс «Учителя года» выявляет не только знания педагогов, но и их умение работать в команде, грамотно распределять задачи и организовывать работу в группе.