Депутат Госдумы от Хабаровского края Борис Гладких отрицает то, что он «пылесос»

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30 декабря 2020, 11:08 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Единственный депутат-единоросс, представляющий в государственной думе РФ Хабаровский край, отрицает то, что имеет отношение к пылесосам, и всему, что с ними связанно, а пользователей телеграмм-каналов обвиняет в клевете.

Отвечая на вопрос лидера Хабаровского отделения Справедливой России Игоря Глухова о причинах принятия новой редакции закона о клевете, депутат Гладких привёл в качестве примера самого себя. Пользователи Телеграм-каналов прозвали единоросса «пылесосом» за то, что якобы он имел отношение к торговле подобной техникой. Депутат государственной думы признался, что ему неприятно данное сравнение и объяснил, что новые поправки должны защитить его лично и многих других от подобных лживых обвинений.

- Засилье телеграм-каналов и различных блогеров, которые ложь выдают за правду, вот здесь с этим надо бороться, я считаю. Каждый законопослушный гражданин должен иметь эту гарантию и иметь на это право, что его честь и достоинство он сможет законными способами отстоять, написав заявление в полицию, - разъяснил подробности обновлённого закона, в рамках авторской радиопрограммы Игоря Глухова «Жалобная Книга Хабаровского края», депутат.

- Один умник решил, что я когда-то какие-то пылесосы кому-то продавал. Я никогда! Я даже знать не знаю, как этот пылесос включается, но они написали, что я кому-то что-то продавал. Но я его не видел даже никогда, не трогал этот пылесос и не занимался этим. Это клевета! - подчеркнул Борис Гладких.

Напомним, что 23 декабря депутаты Госдумы приняли во втором и сразу в третьем чтении, окончательном чтении, закон, предусматривающий введение уголовной ответственности за распространение клеветы в интернете. Согласно поправкам, за распространяемую клевету, в том числе и через СМИ и интернет, предполагается штраф до 1 млн рублей или же лишение свободы до двух лет.