Робототехнику московским школьникам будет преподавать робот

Аргументы Недели → Образование 13+

25 декабря 2020, 16:47 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Российский сервисный робот Promobot будет помогать преподавать робототехнику в детском технопарке «Наукоград», открытом на базе Московского финансово-юридического университета при поддержке Правительства Москвы. Вместе с роботом московские школьники смогут изучать программирование, мехатронику и искусственный интеллект.

«Мир стремительно меняется и, отвечая на вызовы времени, мы понимаем, что такие навыки, как программирование, управление роботом, навигация в робототехнике и машинное зрение будут особенно востребованы, а обучение студентов и школьников на базе сервисного робота Promobot станет особенно эффективным и наглядным, вовлекая все большее количество школьников в мир новых технологий и профессий будущего», — рассказывает директор детского технопарка «Наукоград» Светлана Забелина.

В механического ассистента загружено два курса: базовый — для детей от 12 лет, и продвинутый — для старшеклассников. Каждый курс включает девять практических лабораторных работ: дети изучат управление роботом, систему распознавания лиц, познакомятся с навигацией в робототехнике, а также смогут создать собственный кейс применения сервисного робота. Благодаря связи с производителем, решения школьников смогут использоваться в «реальных» условиях.

«Мы предоставляем детям уникальную возможность: “живой” российский робот, точные копии которого прямо сейчас работают по всему миру — от Бразилии до Китая. — рассказывает директор по развитию Promobot Олег Кивокурцев. — Наша идея в том, что любое удачное решение может попасть из лаборатории прямо к нашим разработчикам, а затем — появиться на роботе, скажем, в американском аэропорту. Дети должны знать, что их навыки можно применить в настоящей работе уже сейчас».

Занятия с роботом будут проходить в лаборатории «Робототехника и нейротехнологии», где промобот займёт должность ассистента. Полной замены преподавателей роботами бояться не стоит, уверены в Promobot:

«Образование — одна из важнейших сфер взаимодействия между людьми. Возможно, что образование — это главное достижение человеческого общества, и человек должен сохранить контроль за образованием следующих поколений. — продолжает Олег Кивокурцев. — Роботы станут главными помощниками преподавателей — они объективны, беспристрастны, никогда не устают — но роботы не смогут полностью заменить учителей».

Учащиеся детского технопарка МФЮА «Наукоград» участвуют в профессиональных конкурсах и чемпионатах: например, в международных соревнованиях по рабочим профессиям WorldSkills и чемпионате рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников KidSkills. «Наукоград» также выступает партнёром проекта профессиональной ориентации школьников «Билет в будущее» и Московского международного киберфестиваля Rukami.

В декабре 2020 году технопарку «Наукоград» исполнилось три года, за это время его посетителями стали более 15 тысяч школьников.

Компания «Промобот» основана в 2015 году в Перми. С того же года является резидентом Сколково. Сегодня Promobot — крупнейший производитель автономных сервисных роботов в Европе. Промоботы трудятся в 40 странах мира в качестве администраторов, промоутеров, консультантов, гидов и консьержей, заменяя или дополняя «живых» сотрудников. Роботов Promobot можно встретить в Сбербанке, Музее современной истории России, МФЦ, аэропорту Балтимор-Вашингтон, Дубай-Молле. Все продукты компании производятся и разрабатываются в России.