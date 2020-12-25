Подведены итоги Московского детского чемпионата KidSkills-2020

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25 декабря 2020, 16:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В 2020 году московский детский чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников KidSkills-2020 прошел в дистанционно-очном формате и собрал около 10 тысяч участников. Это вдвое больше, чем в 2018 и 2019 годах.

«Этот формат уже показал свою продуктивность на многих профессиональных мероприятиях и чемпионатах. В ходе подготовки и проведения чемпионата каждый участник попробовал себя в интересных для него профессиях. Самое главное, что участники проявили интерес к профессиональному мастерству», – рассказал на селекторном совещании Департамента образования и науки города Москвы начальник Управления по развитию движения WorldSkills в Москве Сергей Куколев.

Чемпионат проходил по 21 ключевой компетенции (для сравнения: в 2018 году их было пять, а в 2019 – 10). В нем принимали участие команды в составе двух участников и одного наставника в возрастных категориях 6-7 и 8-9 лет. В финал прошли более тысячи участников из 201 школы.

Все участники имели возможность дистанционно подготовиться к состязаниям – в формате интерактивных вебинаров главные эксперты соревнований подробно разбирали элементы конкурсных заданий и отвечали на поступающие вопросы. В итоге было собрано более 350 обучающих роликов для молодых профессионалов. Они будут востребованы и в последующие годы.

«Специально для чемпионата мы разработали электронную платформу. С ее помощью большинство процессов были автоматизированы, и было достаточно легко коммуницировать со всеми участниками мероприятия», – отметил Сергей Куколев.

По его словам, с каждым годом набор компетенций будет расширяться «технологичными дисциплинами, которые интересны молодому поколению».