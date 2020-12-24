Техническому образованию в Хабаровском крае дан новый импульс

Аргументы Недели → Образование 13+

24 декабря 2020, 09:11 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Для системы профессионального технического образования уходящий год – особенный, юбилейный. 80 лет исполнилось со дня ее формирования. В Хабаровском крае традиционно сильные учреждения технического образования, а их выпускники регулярно занимают высокие места на конкурсе WorldSkills и других профильных соревнованиях. Сегодня развитию профтехобразованию в регионе способствует реализация нацпроекта «Образование».

- Система профессионального образования активно включена в систему национально проекта «Образование», включающего в себя несколько федеральных проектов. Один из них – «Молодые профессионалы». В рамках него у нас в Хабаровском крае реализуется свой, региональный проект «Молодые профессионалы. Повышение конкурентоспособности». Этот проект включает в себя повышение квалификации мастеров производственного обучения, обновление материально-технической базы учреждений образования, создание мастерских – причем на достаточно высоком уровне, вовлечение студентов в различные формы наставничества, проведение итоговой аттестации в форме демонстрационного экзамена, а также участие в чемпионатной линейке «Молодые профессионалы», - рассказал начальник отдела среднего профессионального образования Министерства образования и науки Хабаровского края Александр Ефремов.

Он подчеркнул, что в нацпроекте активно участвует вся система профессионального образования региона.

В рамках нацпроекта планируется открытие мастерских в Хабаровском дорожно-строительном техникуме и в Хабаровском колледже водного транспорта и промышленности.

- Средства, полученные нами в рамках нацпроекта – большинство из них это федеральные деньги – будут потрачены на создание новых мастерских. У нас будут созданы большие мастерские по обслуживанию грузовой техники, управления автогрейдером, а также по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей. Предусмотрен и трактодром – пять тысяч квадратных метров, на которых будущие профессионалы будут отрабатывать полученные навыки. В мастерские будут приобретены и сами грейдера и грузовые, легковые автомобили, будут обучены эксперты. Позже будет проведен демонстрационный экзамен, далее будут проводиться региональные чемпионаты WorldSkills, а наш техникум, отмечу, всегда занимал и занимает достаточно неплохие места на этом соревновании, - рассказал директор Хабаровского дорожно-строительного техникума Владимир Гажала.

Отметим, что и Колледж водного транспорта внес свою лепту в копилку национального чемпионата – получил медаль по компетенции «Операционная деятельность в логистике».

- Под это направление мы сформировали грант, мы выиграли его в этом году и будем строить четыре мастерские со специализированным оборудованием. Мы закупим еще один навигационный тренажер, позволяющий в режиме реального времени осуществлять прокладку курсов, - поделился директор Хабаровского колледжа водного транспорта и промышленности Артур Гаркуша.

Еще одно из больших направлений, реализуемых колледжем – это судостроитель-судоремонтник металлических судов. Ввиду того, что в Хабаровске есть судостроительный завод, количество заказов будет прирастать. Для будущих выпускников приобретен сварочный тренажер. Также будет сформирована мастерская по безопасности жизнедеятельности на судне.

Безусловно, открыть все эти новые мастерские, необходимые для оттачивания навыков, не возможно было бы без помощи федерального центра. Благодаря нацрограмме и выделенным в ее рамках денежных средств, «технари» Хабаровского края смогут и в будущем приносить своим учебным заведениям новые победы в профессиональных конкурсах.

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