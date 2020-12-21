Спортсмены и деятели искусства добавят в МЭШ свои видеоуроки

Аргументы Недели → Образование 13+

21 декабря 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

Актеры, музыканты и спортсмены подготовят видеоуроки по популярным темам школьной программы для библиотеки «Московской электронной школы».

В проекте примут участие фигуристка Анастасия Гребенкина, олимпийская чемпионка Светлана Журова, актеры Илья Оболонков и Руслан Ягудин, путешественник Матвей Шпаро, композитор и певец Марк Тишман, певец и телеведущий Родион Газманов. Они расскажут ребятам о нормах русского языка, законах механики, теории вероятности, истории России и других интересных вещах, сообщает сайт мэрии Москвы.

«Уроки, записанные с участием известных персон, – это короткие видеоролики длительностью от девяти до 12 минут, в которых объясняется новый материал с использованием иллюстраций, схем или элементов анимации. Узнаваемые актеры и музыканты в роли учителей помогут дополнительно мотивировать ребят к изучению различных предметов, позволят по-новому взглянуть на то, как школьные знания могут применяться в реальной жизни», – рассказал директор Городского методического центра Департамента образования и науки города Москвы Андрей Зинин.

Видеоролики будут разработаны при участии специалистов Городского методического центра, размещены в открытом доступе, и ими смогут воспользоваться учителя на уроках. Запись будет проходить в студии Московского образовательного телеканала.

Напомним, цифровая образовательная платформа «Московская электронная школа» была разработана в 2016 году. За это время к ней присоединились более двух миллионов пользователей. В 2018 и 2019 годах МЭШ попадала в список 100 главных образовательных проектов мира по версии саммита HundrED в Хельсинки.