Москве выбрали лучших комментаторов среди школьников

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18 декабря 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В столице завершился конкурс «Коммент@риум», в рамках которого школьники соревновались в умении комментировать спортивные состязания. В финал пробились 16 ребят из более 300 подавших заявки организаторам проекта – центру «Патриот.Спорт». Участники комментировали армрестлинг, бильярд, гольф, синхронное плавание и керлинг.

«Конкурс “Коммент@риум” стал для 300 московских школьников отличной возможностью попробовать свои силы в новой профессии. Комментировать матчи эмоционально и азартно в прямом эфире под наблюдением авторитетного жюри — сложная задача, но наши финалисты справились с ней на отлично. Ребята показали уровень, который высоко оценили профессионалы: спортивные журналисты и радиоведущие», – рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Департамента образования и науки города Москвы Марат Кучушев.

Победителем конкурса стал учащийся образовательного центра «Протон» Николай Филиппов, комментировавший футбольный матч Лиги чемпионов между испанским «Реалом» и английским «Манчестер Юнайтед».

Лучшие из участников конкурса смогут прослушать цикл онлайн-лекций ведущих телеканала «Матч ТВ» Карена Адамяна, Сергея Кривохарченко и Романа Нагучева.