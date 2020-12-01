В ЗСК обсудили исполнение госпрограммы «Развитие образования»

Аргументы Недели → Образование 13+

1 декабря 2020, 14:55 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский в режиме видео-конференц-связи провел заседание, на котором рассмотрен ход реализации государственной программы «Развитие образования» в крае.

В обсуждении приняли участие секретарь комитета ЗСК Юлия Алешкевич, представители регионального министерства образования, науки и молодежной политики, Контрольно-счетной палаты края, начальники управлений образования 13 муниципалитетов, руководители учебных учреждений региона, члены профильного комитета Совета молодых депутатов края.

Приветствуя участников видеоконференции, Виктор Чернявский напомнил, что руководитель кубанского парламента Юрий Бурлачко поставил перед комитетами ЗСК задачу: контролировать выполнение госпрограмм, потому что все они направлены на повышение качества жизни кубанцев. Он также отметил, что своевременное и эффективное выполнение мероприятий госпрограммы «Развитие образования» – залог поступательного развития всей системы образования края, поскольку этот документ включает в себя укрепление материально-технической базы учебных учреждений и улучшение условий обучения детей в целом.

— Мы все вместе рассматриваем ход реализации госпрограммы, чтобы оперативно реагировать на возникающие сложности, принимать консолидированные решения по их преодолению. Ведь у нас у всех одна цель – претворить в жизнь все заложенное в госпрограмме, – подчеркнул Виктор Чернявский.

С анализом по выполнению госпрограммы «Развитие образования» выступила Юлия Алешкевич. По ее словам, объем финансирования госпрограммы на 2020 год – порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предусмотрены на строительство новых и капитальный ремонт имеющихся школ и детских садов, модернизацию инфраструктуры учебных учреждений, оснащение учебных классов и многое другое. На данный момент в общем по краю освоение средств и выполнение мероприятий программы идет в штатном режиме. В то же время в своем выступлении депутат остановилась на моментах, требующих особого внимания и мобилизации усилий исполнителей.

По этим вопросам доложили заместитель министра образования Елена Анышко и представители муниципалитетов. Они рассказали о стадии готовности конкретных объектов и темпах освоения выделенных средств. Все выступившие заверили, что понимают важность поставленных задач и с привлечением всех нужных служб и специалистов работают над их выполнением на местах.

В ходе заседания начальник отдела по контролю за расходами на образование и молодежную политику Контрольно-счетной палаты края Петр Муравей акцентировал внимание на соблюдении финансовой дисциплины при выполнении госпрограммы.

Заканчивая обсуждение, Виктор Чернявский отметил, что комитет вместе с профильным министерством по каждой позиции отслеживает ситуацию, готов помогать в решении возникающих проблем, а также нацеливает на неукоснительное выполнение мероприятий госпрограммы.