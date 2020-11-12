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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве

, 21:27 [ «Аргументы Недели» ]

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников стартовал в Москве
Фото: cоцсети

Департамент образования и науки города Москвы приглашает к участию в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) учеников 7-11 классов, которые успешно прошли школьный этап. Для участия в нем необходимо получить ключ и логин. Это можно сделать в школе или с помощью ключа школьного этапа, следуя инструкции на сайте олимпиады.  

В связи с пандемией COVID-19 соревнования будут проходить онлайн. Такой формат хорошо себя зарекомендовал на муниципальном этапе по некоторым предметам в прошлом году и на школьном этапе этого года.

«Предметы, которые проходят во время дистанционного обучения, ребята будут выполнять из дома. Я уверен, что благодаря техническим возможностям московские школьники, несмотря ни на что, продемонстрируют высокий уровень знаний на муниципальном этапе, а затем успешно выступят и на региональном этапе. И хочу напомнить, что в этом сезоне мы ожидаем большое количество участников на заключительном этапе Всероссийской олимпиады, ведь в прошлом году финал был отменен», – говорит научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Он добавил, что компьютерный формат позволяет оперативно адаптировать проведение олимпиады под ситуацию и не мешает достижению высоких результатов.

В отличие от школьного этапа, где задания можно было решать в течение всего дня, на муниципальном участники олимпиады приступят к выполнению заданий одновременно.

Всероссийская олимпиада школьников проводится ежегодно по 24 предметам в четыре этапа (школьный, муниципальный, региональный и заключительный). Победители и призеры заключительного этапа получают возможность без экзаменов поступить в профильные вузы.

 

АОл

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