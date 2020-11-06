В рейтинге московских школ будет учитываться функциональная грамотность

Аргументы Недели → Образование 13+

6 ноября 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: cоцсети

В конце октября была опубликована методика Рейтинга вклада школ Москвы в качественное образование московских школьников. В этом году в нее была добавлена новая группа параметров – функциональная грамотность.

«Функциональная грамотность сейчас действительно очень важное направление. Это не просто исследования PISA, где наша Москва гордится своими результатами. Это возможность для каждого ученика быть успешным в современной цифровой жизни. Олимпиада по функциональной грамотности вошла в Московскую олимпиаду школьников и будет учитываться в рейтинге», – рассказал на селекторном совещании департамента образования и науки города Москвы научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Диагностика по функциональной грамотности будет проводиться для учеников, заканчивающих 6 класс наряду с проверкой читательской, математической и естественнонаучной грамотности.

«Каждый балл рейтинга – это конкретный результат конкретного ребенка. Рейтинг стимулирует школы работать в интересах каждого ребенка – достигать результата. Рейтинг работает в позитив: каждый ученик может повысить рейтинговый балл, ни один ребенок его снизить не может. То есть школа действительно заинтересована работать с каждым», – подчеркнул Иван Ященко.

В методике Рейтинга московских школ также учитываются следующие параметры: качественное массовое образование, развитие талантов, работа дошкольных групп, профилактика правонарушений, инклюзивное образование, социокультурное развитие, профессиональные умения и мастерство, массовый любительский спорт, удовлетворенность семей, динамика широты возможности обучающихся.

В 2018 году Москва приняла участие в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA – Programme for International Student Assessment) в качестве отдельного региона. В результате столичные школьники заняли второе место в мире по финансовой грамотности, третье – по читательской, четвертое – по глобальным компетенциям, пятое и шестое места по математической и естественнонаучной грамотности соответственно. В исследовании, которое проводится раз в три года, приняли участие школьники из 79 стран.