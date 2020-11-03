Депутаты ЗСК дали оценку сделанному в рамках нацпроекта «Образование» в крае

Аргументы Недели → Образование 13+

3 ноября 2020, 13:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На еженедельном планерном совещании под председательство спикера ЗСК Юрия Бурлачко депутаты кубанского парламента рассмотрели ход реализации национального проекта «Образование» в крае.

Начиная обсуждение, руководитель кубанского парламента напомнил об Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», устанавливающем и утверждающем национальные проекты России.

— На текущий момент в Краснодарском крае активно реализуется 11 национальных проектов, главная цель которых стабилизировать ситуацию в социальной сфере и улучшить качество жизни населения. Посмотрим, чего удалось достичь в ходе выполнения национального проекта «Образование», какие перспективы ожидаются в будущем, – обозначил предмет дискуссии Юрий Бурлачко.

По информации министра образования, науки и молодежной политики края Елены Воробьевой, в рамках реализации нацпроекта «Образование» на Кубани действует восемь региональных проектов. Выполнение заложенных в них мероприятий предполагает строительство новых учреждений образования, оснащение их современным оборудованием, подготовку педагогических кадров, поддержку семей с детьми, а также развитие цифровой образовательной среды, системы дополнительного образования, волонтерских программ и многое другое. На эти цели в 2020 году запланировано порядка 3 млрд 533 млн рублей.

Министр отметила, что сейчас идет строительство школ в Кореновске, Армавире и Сочи. До конца года в 101 учебном учреждении края будет обновлена материально-техническая база предметных кабинетов, также планируется закончить капитальный ремонт 11 сельских спортивных залов. В рамках проекта уже обеспечена стабильным интернет-соединением 351 образовательная организация края, создан в Новороссийске 1 стационарный и приобретено 2 мобильных детских технопарка «Кванториум», открыт в Сочи центр «IT-куб» – инновационная образовательная площадка для изучения востребованных языков программирования детьми и подростками.

В свою очередь председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский выступил с анализом положения дел в этой сфере и подчеркнул, что нацпроект предусматривает ликвидацию разрыва между качеством и условиями получения образования в городских и сельских школах, создаёт возможности для всестороннего развития ребенка. По его мнению, этому будут способствовать центры цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста», которые появятся в сельских школах во всех муниципальных образованиях края. По его словам, комитет ЗСК высоко оценивает деятельность министерства по реализации нацпроекта в целом и готов, как и раньше, к совместной работе.

Юрий Бурлачко акцентировал внимание на том, что в школах по последнему слову науки и техники оснащаются кабинеты, а для работы в них нужны и соответствующего уровня специалисты. Елена Воробьёва заверила, что такие кадры готовятся, заложены серьезные средства на повышение профессионального мастерства педагогических работников. До конца года планируется повысить квалификацию порядка 1750 учителей.

Особое внимание на совещании уделили теме дистанционного обучения в школах. Его участники обсудили, насколько система образования в регионе справилась со сложностями первого периода, после введения карантина и перехода на дистанционный режим обучения весной этого года. По общему мнению, министерство и специалисты отрасли свою задачу выполнили.

— Серьезный экзамен был пройден достойно. Мы постоянно сталкиваемся с вызовами времени. Научились на них реагировать должным образом, потому что работаем одной командой, все вместе. Ведь дать подрастающему поколению достойное образование, соответствующее общемировым стандартам, это то, на что нас и нацеливает нацпроект, общая задача всех уровней власти. Мы всегда готовы подключиться к её решению, потому что понимаем, что образование наших детей – это инвестиции в будущее, – считает спикер ЗСК.

В принятую по результатам обсуждения резолюцию вошли предложения по совершенствованию работы по реализации нацпроекта «Образование». В частности, было рекомендовано активизировать участие в проводимых министерством просвещения России конкурсных отборах на предоставление субсидий из федерального бюджета на выполнение мероприятий нацпроекта, а также обеспечить до конца 2020 года ввод в эксплуатацию новых учреждений образования и поставку всего запланированного оборудования в образовательные центры.