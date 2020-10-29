В Хабаровске начали работу пришкольные онлайн-площадки
29 октября 2020, 15:40[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
В связи со сложной ситуацией с ковидом и ОРВИ в Хабаровском крае, пришкольные площадки не смогут начать свою традиционную работу в период каникул. Привычный их формат заменили на онлайн.
Школьникам Хабаровска и края пришлось уйти на каникулы досрочно. Чтобы дети оставались под присмотром, решено было запустить онлайн-площадки.
- Нам необходимо обеспечить занятость учеников. Поэтому запустили пришкольные площадки в дистанционном режиме. В них записались около тысячи детей из 27 школ. Это более старшему поколению такой досуг кажется неинтересным, а ученикам очень любопытно постигать новое, - рассказала заммэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина.
Согласно данным регионального Минобра, на удаленку уже перешли шесть краевых вузов.
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