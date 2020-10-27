У ХГУЭП новый глава

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27 октября 2020, 08:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

С 27 октября, в соответствии с приказом Министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова, к исполнению обязанностей ректора Хабаровского университета экономики и права приступил Максим Боев.

Его профессорско-преподавательскому составу представил исполняющий обязанности председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

До назначения Максим Боев работал проректором по воспитательной работе ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева». Ему 43 года, он кандидат исторических наук, доцент, юрист.

Депутат Орловского городского Совета народных депутатов; депутат IV, V созывов Орловского областного Совета народных депутатов; 18 сентября 2016 г. избран депутатом Орловского областного Совета народных депутатов VI cозыва. Член комитета по законодательству, государственному строительству, правопорядку и депутатской деятельности. Окружная часть № 13. Партия «Единая Россия».

Кроме того, является куратором проекта «Управдом» на Орловщине, руководителем межрегионального общественного патриотического движения «Остановись и вспомни» и т.д.

26 октября завершился срок исполнения обязанностей ректора Хабаровского государственного университета экономики и права Анны Жебо, которая с июня 2019 года работала в качестве проректора, а затем исполняла обязанности ректора вуза.

Напомним, что в июле 2020 года ХГУЭП занял седьмую позицию в рейтинге юридических вузов России по версии портала Superjob.

Согласно результатам исследования, зарплата в Москве, на которую может претендовать выпускник ХГУЭП, в 2019-2020 годах составила 75 тысяч рублей. При этом, судя по данным аналитиков, большинство — 67% — выпускников вуза все же решают оставаться в родном регионе. ХГУЭП стал одним из всего лишь двух дальневосточных вузов, вошедших в этот рейтинг. Еще одно высшее учебное учреждение макрорегиона – Дальневосточный федеральный университет (ДФУ) во Владивостоке - заняло 14 место.