В олимпиаде «Учитель школы большого города» приняли участие более 3,5 тысяч человек

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21 октября 2020, 14:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Олимпиада «Учитель школы большого города»

В Москве завершился первый этап городской олимпиады «Учитель школы большого города», которая третий год подряд проводится для преподавателей математики, физики и химии. В дистанционном формате в нем приняли участие более 3,5 тысячи педагогов столичных образовательных организаций: более 600 учителей по химии, более 700 – по физике и более 2,2 тысячи по – математике.

Во второй этап вышли 489 учителей, которым предстоит решать «теоретические задачи олимпиадного уровня», сообщает сайт мэрии Москвы.

«Во время третьего этапа соревнования участники выполнят ряд олимпиадных заданий повышенного уровня сложности. Учителям столицы в очередной раз придётся доказать, что их компетенции, навыки и кругозор не ограничиваются исключительно требованиями школьной программы. Финальный этап соревнования – творческий. Уже традиционно педагоги Москвы подготовят и проведут онлайн увлекательные мастер-классы по самым актуальным научным темам», – говорится в сообщении.

Победители и лауреаты олимпиады получат дипломы и памятные призы, а также смогут принять участие в конкурсе «Учитель года Москвы».

Олимпиада «Учитель школы большого города» направлена на выявление и всестороннюю поддержку высокопрофессиональных талантливых учителей столицы. Принять участие в ней могут «учителя, которые работают в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы, и реализуют основные общеобразовательные программы с нагрузкой не менее 18 часов в неделю».