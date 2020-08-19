Молодые учителя Хабаровского края получат единовременное пособие

Аргументы Недели → Образование 13+

19 августа 2020, 11:24 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

360 молодых педагогов приступят к работе с начала нового учебного года в регионе: 200 – в селах и на отдаленных территориях, 36 – целевики, семь – получившие высшее образование на условиях предоставления образовательного кредита за счет краевой казны.

Учителя-целевики закреплены за школами Хабаровска, Солнечного, Нанайского, Амурского, Комсомольского, Советско-Гаванского, Ванинского, Вяземского, Бикинского, Верхнебуреинского, Хабаровского, Николаевского, Аяно-Майского районов, и района им. Лазо.

В региональном министерстве образования и науки подчеркивают, что привлечению молодых специалистов в отрасль способствует в том числе и единовременное пособие, составляющее на сегодняшний день восемь окладов.

Кроме того, в первые три года работы молодым педагогам выплачивается повышающий коэффициент в размере 35%. Для проживающих в сельской местности устанавливается 25%-ный коэффициент.