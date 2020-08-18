В хабаровских школах частично сохранится дистанционное обучение

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18 августа 2020, 13:10 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Прошлый учебный год хабаровские учащиеся завершали дистанционно в связи с пандемией коронавируса. Некоторые дисциплины и в будущем учебном году останутся в онлайн-режиме.

Из-за новых норм, введенных Роспотребнадзором в качестве борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, система обучения в Хабаровском крае претерпит существенные изменения.

— Директорами уже составлены графики занятий, перемен и проветривания в кабинетах. Для разведения потоков и избежания скопления детей будут задействованы все входы в учебные заведения. В большинстве предусмотрен поэтапный прием учеников. С 8:00 – ученики начальной школы, с 8:30 до 9:00 — средней и с 9:30 – старшей, - указала замглавы управления образования Хабаровска по финансовым вопросам и ресурсному обеспечению Татьяна Леонова.

Ученики останутся в оном кабинете, покидая его только для уроков химии, физики и информатизации. По словам Леоновой, вся внеурочная деятельность, а также дополнительные занятия будут организованы в дистанционном режиме. Физкультура и география пока останется «на улице» - учителя будут проводить занятия на свежем воздухе.