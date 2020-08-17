На Кубани до конца года введут в эксплуатацию 14 новых школ

Аргументы Недели → Образование

17 августа 2020, 18:51 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Школу на 1100 мест по улице Красных Партизан в Краснодаре, построенную в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», 17 августа осмотрел губернатор Кубани Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями Андреем Алексеенко и Анной Миньковой.

Как отметил губернатор, масштабное строительство школ в крае началось несколько лет назад. С 2016 года в регионе возведено 36 учебных заведений, до конца года введут в эксплуатацию еще 14.

Школа по улице Красных Партизан – первое учебное заведение в строящемся микрорайоне в западной части столицы Кубани. Здание состоит из двух блоков – для начальных классов на 400 мест, для средних и старших – на 700 мест. В учебном заведении 60 кабинетов, оснащенных компьютерами, мультимедийными проекторами и панелями, регулируемой мебелью. Есть мобильные лингафонные кабинеты для изучения иностранного языка, библиотеки для начальной и средней школы с читальным залом и медиатекой. Предусмотрен современный пищеблок и два обеденных зала. Также в здании два медицинских блока, включающие кабинет врача, процедурный, прививочный, стоматологический кабинеты. Есть четыре спортивных зала разной вместимости, актовые залы, а также зал для занятий хореографией. Кроме того, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями.

На строительство школы было направлено более 744 млн рублей. Еще 135 млн рублей были выделены на закупку оборудования.

– Условия, которые создаются в новых школах, современные кабинеты физики, химии, спортивные и актовые залы помогут кубанским мальчишкам и девчонкам стать успешными завтра. И таких учебных заведений на Кубани будет все больше – сейчас в крае строится 30 школ. Качественное социально-экономическое развитие края начинается именно со школ. Здесь учатся те, кто завтра будет делать жизнь, – подчеркнул губернатор Кубани.