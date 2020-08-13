Губернатор Кубани поручил завершить подготовку школ к учебному году к 20 августа

Аргументы Недели → Образование

13 августа 2020, 17:01 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Вопросы завершения ремонта кубанских школ к новому учебному году обсудили на краевом совете безопасности. В работе совбеза приняли участие приняли вице-губернаторы, начальник управления ФСБ РФ по краю Сергей Захарихин, и.о. руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по краю Андрей Маслов, глава регионального Роспотребнадзора Мария Потемкина.

Как отметили участники встречи, с 1 сентября учебные заведения края начнут работу в в очном режиме с соблюдением всех необходимых санитарных требований.

– 20 августа Роспотребнадзор доведет до регионов требования к проведению Дня знаний. Мы должны быть готовы к любому формату. Тем не менее, 1 сентября для школьников и родителей – это праздник. Даже если не будет традиционных линеек, мы должны сделать так, чтобы этот день запомнился, – сказал глава края.

По словам вице-губернатора Анны Миньковой, в крае 1 сентября сядут за парты 680 тысяч школьников. 76 тысяч учеников переступят школьный порог в первый раз.

– С каждым годом растет нагрузка на школы. С 2015 года численность детей возросла на 123 тысячи, ежегодный прирост – порядка 26 тысяч детей. При этом, благодаря строительству новых школ, все больше учащихся занимаются уже в одну смену. Вместе с тем наполняемость классов по-прежнему высока в Краснодаре, Горячем Ключе, Анапе, Новороссийске, Армавире и Сочи, – сказала Анна Минькова.

Вице-губернатор также отметила, что в Краснодарском крае ведут активную подготовку к приему учеников во всех школах, а их в регионе 3181. 87 процентов образовательных учреждений комиссия уже признала готовыми к началу учебного года 2020-2021.

Вениамин Кондратьев подчеркнул, что в настоящий момент очень важно максимально сконцентрировать все силы на завершении ремонтных работ.

– На подготовку образовательных учреждений из бюджета направлено 1,8 млрд рублей – это на 600 млн больше, чем в 2019 году. Мы ни копейки не сократили. Это деньги на капремонт, благоустройство, обеспечение безопасности и они должны быть освоены. 20 августа – крайний срок, к которому все школы и детские сады должны быть полностью готовы. Замечания проверочных комиссий необходимо оперативно устранить. Нужно навести абсолютный порядок, – поставил задачу руководитель края.

Также губернатор напомнил о необходимости соблюдения санитарных требований.

– Только на приобретение устройств обеззараживания воздуха из краевого бюджета выделено 172 млн рублей. Все школы должны быть обеспечены соответствующими приборами. Прошу министерство образования проконтролировать, чтобы эта аппаратура эффективно использовались, – отметил глава края.

Анна Минькова добавила, что помимо этого все школы обеспечены необходимым запасом дезинфицирующих средств, бесконтактными термометрами, тепловизорами.

Как уточнила Мария Потемкина, учебным заведениям придется перестроиться с учетом текущей эпидобстановки. Все они должны перейти на «утренний фильтр» – проводить термометрию и вести журнал учета.

– Если у ребенка будет повышенная температура, его необходимо изолировать и вызывать «скорую помощь». Также надо регулярно обеззараживать воздух в помещениях. А повара должны работать в масках и перчатках, – – разъяснила главный санитарный врач края.

Подводя итог, участники совещания отметили, что в оставшееся время будет разработан алгоритм графика питания, чтобы дети не образовывали очереди в столовых и буфетах. Расписание занятий в школах также будет составлено с учетом санитарных требований: за каждым классом закрепят свой учебный кабинет.