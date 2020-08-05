На Кубани пять новых школ распахнут двери для учеников в сентябре

Аргументы Недели → Образование

5 августа 2020, 18:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае сразу пять новых школ будут готовы принять учеников 1 сентября 2020 года. Об этом говорили участники совещания в администрации края, провел которое губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Как сообщил первый вице-губернатор края Андрей Алексеенко, к новому учебному году должны быть введены в эксплуатацию школы в Краснодаре, Анапе и Новороссийске, а также образовательный центр «Сириус» в Сочи. Кроме того, к первому сентября будет завершен новый корпус на 1100 мест сочинской гимназии №6. В данный момент на этих объектах ведутся отделочные работы.

Строительство еще десяти кубанских школ продолжается. Эти объекты планируется сдать в эксплуатацию к концу нынешнего года.

– На личном контроле мэра Краснодара находятся школы по ул. Пионерской, по ул. Изобильной и по ул. Марины Цветаевой. На площадках созданы оперативные штабы, в состав которых вошли сотрудники департамента строительства края и города, службы заказчика. Результат этой работы – отсутствие отставаний от графика по школам по ул. Марины Цветаевой и ул. Пионерской. По школе на ул. Изобильная благодаря общим усилиям отставание сокращается и на сегодняшний день составляет менее 60 дней вместо 120. Принимаемые меры позволят завершить строительство до конца 2020 года, – сообщил Андрей Алексеенко.