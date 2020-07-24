Кубанским школам выделен миллиард рублей на подготовку к новому учебному году

Аргументы Недели → Образование

24 июля 2020, 18:15 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На подготовку 3181 образовательного учреждения к новому учебному году из краевого бюджета выделено больше миллиарда рублей. Об этом говорили участники совещания в администрации края 24 июля. Мероприятие прошло под председательством вице-губернатора Анны Миньковой.

Как отметили участники совещания, выделенные школам и детсадам средства пойдут на текущий и капитальный ремонт зданий, благоустройство территории и обеспечение безопасности детей.

По словам Анны Миньковой, подготовка к новому учебному году уже ведется во всех муниципалитетах края. О готовности к приему детей школы и детские сады должны сообщить уже к 19 августа.

– Учитывая специфику этого года, особое внимание необходимо уделить соблюдению санитарных норм. Школы и детские сады должны быть обеспечены в полном объеме бесконтактными термометрами, дозаторами для обработки рук, средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими и моющими средствами, – подчеркнула Анна Минькова.

Кроме подготовки школ к новому учебному году, участники совещания обсудили вопрос обеспечения образовательных учреждений учебниками по основным предметам. Планируется, что за счет средств краевого бюджета будут приобретены полтора миллиона учебников. Большая часть из них – около 85 процентов – уже поставлена в кубанские школы.