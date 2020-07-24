169 кубанских старшеклассников получили высший балл по ЕГЭ

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24 июля 2020, 09:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал журналистам о предварительных результатах сдачи ЕГЭ и мерах санбезопасности, принимаемых на едином госэкзамене в 2020 году.

Как отметил губернатор, в основной период ЕГЭ сдали около 22 тысяч школьников. Последний экзамен основного периода – по иностранному языку – прошел в четверг, 23 июля.

– Ребятам в нынешних условиях пришлось нелегко, но они достойно справились со всеми испытаниями. Мы знаем, что уже 169 кубанских выпускников набрали на экзаменах по 100 баллов. Есть и семеро ребят, которые получили высший балл сразу по двум предметам. А один выпускник краснодарского лицея набрал 300 баллов. Это отличные результаты, заслуживающие похвалы, – сказал губернатор.

Глава края также добавил, что во время экзаменов безопасности учащихся было уделено повышенное внимание. Это и дезинфекция классов и автобусов, и соблюдение социальной дистанции, измерение температуры. В плане организации ЕГЭ для края это был необычный опыт.

– Благодаря установке обеззараживателей воздуха мы дали возможность ребятам не надевать маски во время экзамена, – отметил Вениамин Кондратьев.

Полностью все результаты станут известны к 3 августа.