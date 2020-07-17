«Цифровая долина Сочи» открывает онлайн-лагерь для детей

Аргументы Недели → Образование 13+

17 июля 2020, 12:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Цифровая долина Сочи» сообщает об открытии нового детского проекта – бесплатного онлайн-лагеря «Цифроскоп».

– Мы знаем, что сейчас многие дети буквально «живут» в компьютере и интересуются IT. И мы подумали почему бы не направить этот интерес в продуктивное русло? Почему бы не рассказать детям о том, что им действительно интересно и будет востребовано в будущем?

Кроме того, мы узнали, что по статистике трое из четырех россиян в этом году не пойдут в летний отпуск. Это значит, что всё лето дети будут предоставлены сами себе, потому что работающие взрослые не знают, чем их занять. А мы знаем. Поэтому создали социальный проект, в рамках которого будем учить детей тому, что им (и нам) действительно интересно, – рассказали организаторы проекта.

Под своей крышей организаторы «Цифроскопа» собрали преподавателей из Сколково, методистов школы программирования «Кодабра», экспертов в сфере образования из организации «Эдтех», Лаборатории Знаний и других звёзд из топовых IT-стартапов.

Занятия с детьми будут посвящены нейросетям, блокчейн-технологиям, искусственному интеллекту, киберспорту, интернету вещей и другой актуальной повестке из мира IT.

Все уроки пройдут в игровой форме и в формате видеоконференций, а заниматься с детьми будут лучшие специалисты в своей отрасли.

Всего в образовательной программе пять этапов. В каждом из них будет не только теория, но и практика. А в конце потока дети сдадут свои проекты по дизайну или анимации на языке программирования, созданного специально для обучения детей (он называется Scratch). Первая смена лагеря начнётся 20 июля и продлится до 29 августа.

В «Цифроскоп» приглашаются учащиеся 5-6 классов, которые живут в Краснодарском крае. На сайте можно ознакомиться с этапами смены лагеря и преподавателями.

– Лагерь будет бесплатным вне зависимости от того, какие затраты потребуются для его проведения. Это принципиальная позиция Фонда, – говорит глава правления фонда «Цифровая долина Сочи» Антон Немкин. – Если угодно, считайте это стратегической инвестицией, вкладом в развитие интеллектуальной элиты России. Мы понимаем, что не все родители могут позволить онлайн-курсы и дополнительное образование для своих детей, да и не хотим брать деньги за обучение детей, потому что считаем, что это социально важно. Мы надеемся, что для кого-то из детей «Цифроскоп» станет первым шагом к программированию. Ну а тем, для кого не станет, тоже не будет лишним. Во-первых, программирование и IT – это интересно. А во-вторых, расширяет кругозор.

Официальная страница «Цифроскопа»

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8-(952)-812-08-20, или отправив письмо на адрес электронной почты cheranasta@gmail.com