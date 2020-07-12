Олимпиадная школа открыла вторую очередь онлайн-обучения для вундеркиндов

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12 июля 2020, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

12 июля 2020 года открылась вторая летняя смена пятнадцатой Олимпиадной школы, при поддержке Mail.ru Group. Количество участников превысило отметку в 400 школьников, что стало рекордным набором на одну смену. Учащиеся представляют 8 стран - Россию, США, Казахстан, Белоруссию, Кыргызстан, Латвию, Узбекистан, и Украину. Об этом сообщает пресс-служба Центра развития ИТ-образования.

Школьники 7-10 классов готовятся по техническим и естественнонаучным направлениям: математике, информатике, физике, химии, а также инновационным направлениям - биоинформатике, анализу данных, информационная безопасность, компьютерное зрение.



Ежедневно ребята будут посещать онлайн-пары, как настоящие студенты. Их ожидают открытые популярные лекции и развлекательная программа (игры в мафию, йога по утрам, дистанционные экскурсии, мастер-классы по кулинарии, Майнкрафт, кинопросмотры и дискуссии).

«Дистанционный формат убрал препятствия для тех, кому сложно приехать в лагерь очно. В онлайн-режиме школьникам проще попробовать какое-то направление, испытать свои силы в нём и лучше понять, к чему лежит душа», - подчеркнул проректор, основатель Олимпиадных школ, Алексей Малеев.

Занятия со школьниками проводят опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов: МГУ им. Ломоносова, НИУ ВШЭ, СПбГУ, КФУ, Ecole Polytechnique и Института Vedecom (Франция), Северо-Восточного университета Бостона (США), Университета имени Бар-Илана (Израиль).

Завершится смена 24 июля. Организаторы также продлили набор на третью смену Олимпиадной школы, на которой можно выбрать математику, физику, информатику. Конкурс на текущий момент – 2 человека на место. Треть участников лагеря являются победителями и призёрами национальных олимпиад. Пройти тестирование можно до 17 июля. Обучение за все время существования лагеря с момента основания в 2013 году прошли более трёх с половиной тысяч школьников из 22 стран.