Прием в Суворовские, Нахимовские и Кадетские училища пройдет «виртуально»

Аргументы Недели → Образование 13+

10 июля 2020, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Впервые в истории кадетского образования Российской Федерации поступление в суворовские, нахимовские, кадетские училища и корпуса Минобороны РФ в 2020 году будет проходить «виртуально». Онлайн-собеседование можно пройти с помощью мобильного приложения «Вперёд, кадет!». Об этом рассказал член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию, председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров.

«В связи со сложной эпидемиологической обстановкой для проведения дистанционных вступительных испытаний в довузовские образовательные учреждения Минобороны РФ было создано приложение «Вперёд, кадет!» Пройти испытания могут только кандидаты, подавшие заявления на поступление с указанием контактного номера телефона», - пояснил член совета Минпросвещения РФ по кадетскому образованию Дмитрий Нестеров.

«Ничего плохого в этом я не вижу. Главное, механизм онлайн-собеседования должен быть отработан и отлажен, - отметил он. - Такая схема даёт прекрасную возможность ребятам из дальних регионов, у которых нет денег на дорогу и проживание, поступить в выбранное учебное заведение».

По словам председателя общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрия Нестерова, серьёзную обеспокоенность вызывает расположение мобильного приложения. «Родители кандидатов, поступающих в суворовские, нахимовские, кадетские училища и корпуса Минобороны РФ, могут скачать приложение «Вперёд, кадет!» только из магазинов приложений AppStore или Google Play. Они находятся на иностранных цифровых платформах, что фактически приводит к раскрытию персональных данных как родителей, так и самих ребят», - подчеркнул он.

Минобороны РФ сейчас курирует 31 довузовское учебное заведение из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Омска, Твери, Ставрополя, Краснодара, Петрозаводска и других. 1 сентября в Калининграде откроют ещё одно - филиал Нахимовского военно-морского училища.