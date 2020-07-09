Капиталистическая образованщина

Аргументы Недели → Образование 13+

9 июля 2020, 23:12 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Каждый, кто немного сталкивался с закрытыми разделами психологии, основанными на НЛП, знает, что массами можно управлять с помощью нехитрых приемов. Но есть одно «но»: шибко образованной массой управлять всегда сложнее, чем не шибко образованной. Поэтому перед правителями стоит выбор: нам нужен умный, но слабо управляемый народец, или «третий сын вообще дурак»?

Судя по многим позициям, этот сложный вопрос закрыт. Для энергетической державы шибко умные не нужны, нужны послушные. Манипулируемые. Чтобы послушные вдруг не поумнели их просто надо перестать правильно учить. Навсегда отбить привычку учить учиться.

С гуманитариями это не сложно: «ему покажешь медный грош и делай с ним, что хошь». А вот со всякими инженерами, математиками, физиками сложнее. Им Малахова мало, им, видите ли, логику процессов подавай! Поэтому таких людей в стране труб должно быть ровно столько, сколько нужно, чтобы трубы функционировали. А остальные пусть смотрят Петросяна!

Поэтому уже более четверти века! шла и идет ползучая образовательная деградация. Причем, и в средней школе, и в «вышке». Упрощение материала, обучение скоропортящимся навыкам, а не базовым знаниям, курс на игру, а не учебную работу, рост сектора платных образовательных услуг. В результате в основной массе на выходе из вуза страна имеет вместо молодого специалиста инфантильного дебила, не способного критически оценивать реальность. Такой человеческий материал выгоден всем. От работодателей до политиков. Вот только нашей стране он совершено не нужен.

- Даже авторы и идейные вдохновители всех этих реформ образования, тот же ректор НИУ ВШЭ Кузьминов признает, что лучше не стало. Вот что он говорит в программном интервью «Лекарство от неуспешности»: «Сегодня 28%выпускников школы не осваивают базовых знаний и умений минимум по одному предмету, а 18%— по двум и больше". То есть, 20 лет экспериментов с системой образования дали отрицательный результат, - констатирует академик Бетелин.

Куда несется наше судно без ветрил, карт, компаса, штурмана? Почему Образование свели до услуги и какую роль играет в этом Герман Греф? Читайте в свежем номере «АН» материал «Как обрусевший немец из Казахстана изменил смысл российских науки и образования».